Piše: Gašper Blažič Po včerajšnjem nadaljevanju sojenja v zadevi Trenta smo v uredništvu pridobili seznam prodajanih nepremičnin na območju Triglavskega narodnega parka in sicer na južni strani (občina Bovec). Seznam je zelo zanimiv, ker kaže na to, za koliko so se realno prodajala tamkajšnja posestva v času, ko je bila prodano Janševo posestvo. Spomnimo: proces v zadevi Trenta, kjer nastopajo tr ...