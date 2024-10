Slovenija, skupaj s Španijo in EU, pomaga krepiti uporabo umetne inteligenca v Latinske Ameriki Vlada RS Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so se 14. oktobra na vljudnostnem obisku mudili predstavniki institucij iz Brazilije, Čila in Urugvaja, ki delujejo na področju digitalizacije in umetne inteligence.

