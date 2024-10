(VIDEO) “Šlo je za pogovor dveh politikov med seboj” – Golob o tem, da “ne gre za vmešavanje v delo policije, ampak za politični boj užaljene političarke” topnews.si Golob, ki je pred kamere danes stopil v družbi poslancev Svobode in generalnega sekretarja stranke, je danes spomnil, da mineva tri leta od “zaplinjanja Ljubljane in najhujšega teptanja človekovih pravic v zgodovini samostojne Slovenije”, edini politik, ki je bil v tem času ovaden, ker naj bi se vmešaval v policijo, pa je on. “Ne gre […]...

Sorodno





























































Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tatjana Bobnar

Luka Mesec

Stojan Zdolšek

Jan Plestenjak