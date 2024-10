Zapravljena priložnost Hribarja v Linzu RTV Slovenija Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu za posameznike in dvojice so se v Linzu končali kvalifikacijski boji. Na glavnem turnirju bosta iz slovenske reprezentance med posamezniki igrala le Darko Jorgić in Deni Kožul, ki sta bila nanj neposredno uvrščena.

Sorodno