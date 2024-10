Hribar in Kožul v Linzu v boj za kolajne 24ur.com Slovenska namiznoteniška igralca Peter Hribar in Deni Kožul sta v osmini finala moških dvojic na evropskem prvenstvu v Linzu s 3:2 premagala francosko dvojico Florian Bourrassaud in Esteban Dorr. Njuna tekmeca v borbi za kolajne bosta Avstrijec Maciej Kolodziejczyk in Moldavec Vladislav Ursu, ki sta izločila Darka Jorgića ter njegovega partnerja.

