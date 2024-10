V novi številki Demokracije preberite: Politični prestopniki, ki jih ščiti ustava Demokracija Piše: Gašper Blažič Prejšnji teden je poslanec Anže Logar (končno) javno napovedal svoj izstop iz SDS. To potezo so mnogi pričakovali, potem ko je napovedoval ustanovitev politične platforme, ki naj bi se razvila v novo stranko. V začetku tega tedna je izstop iz stranke napovedala tudi Eva Irgl. Eva Irgl je bila poslanka SDS dvajset let, saj je bila prvič izvoljena leta 2004 ob zmagi SDS. Pred tem ...

