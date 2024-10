Piše: Anamarija Novak Ustavno sodišče je prejšnji torek s 5 glasovi za in 3 glasovi proti zavrglo zahtevo opozicijskih SDS in NSi za presojo ustavnosti in zakonitosti sklepa o priznanju Palestine, češ da nima pristojnosti za presojo sklepa o priznanju države. Omenjena odločitev je tako še ena v vrsti odločitev, ki nakazuje, da je večina ustavnih sodnikov lakajev, ki služijo levim oblastnikom – ta ...