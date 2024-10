Spregovoril Rus, ki je 67 dni preživel ujet na čolnu na morju: Trupli sem privezal, da ju ne bi odnesel morski tok SiOL.net V Ohotskem morju na daljnem vzhodu Rusije so ta teden rešili moškega, ki je več kot dva meseca preživel na morju na majhnem napihljivem čolnu. Ob njem so našli še trupli njegovega brata in nečaka. 46-letni Rus trenutno okreva v bolnišnici v Magadanu. Za The Guardian je opisal grozljivo doživetje.

