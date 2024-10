Družbo Unior so k sprejetju vrste nujnih varčevalnih in optimizacijskih ukrepov, del katerih je tudi zmanjševanje števila zaposlenih na določenih področjih, prisilile zaostrene razmere na trgu. Kot poudarjajo v družbi, bodo spodbujali mehke pristope, izjema so le zaposleni v obratu Stari trg ob Kolpi, kjer bodo do konca leta ukinili proizvodnjo.