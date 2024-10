Unior: zmanjšujejo število zaposlenih, uvedli so ukrep čakanja na delo, naslednji teden tudi zbor delavcev Novice.si Kot smo v zadnjih tednih že večkrat poročali, v zreškem Uniorju zaradi slabih poslovnih rezultatov uvajajo vrsto varčevalnih in optimizacijskih ukrepov. Med njimi je tudi zmanjševanje števila zaposlenih na določenih področjih. Iz Uniorja so včeraj sporočili, da pri tem intenzivno komunicirajo z zaposlenimi in iščejo rešitve tako za podjetje kot zaposlene. Najprej bodo spodbujali mehke pristope, ko ...

Sorodno