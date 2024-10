Vraščene dlake se lahko pojavijo zaradi različnih dejavnikov, pogosto zaradi britja ali epilacije, lahko pa so tudi posledica nošenja preozkih oblačil. K večjemu tveganju za vraščene dlake pripomore tudi tip kože. Zato so izdelki, ki obljubljajo gladko in negovano kožo brez vraščenih dlak, postali nepogrešljiv del lepotne nege.



