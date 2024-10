Premier dr. Golob: "Na migracije je treba gledati celostno, po principu enotnosti in solidarnosti" Vlada RS Predsednik vlade dr. Robert Golob se drugi dan uradnega obiska v Bruslju udeležuje zasedanja Evropskega sveta. Na dnevnem redu tokratnega vrha so vojna agresija Rusije v Ukrajini in nadaljnja celovita podpora Ukrajini, kritično stopnjevanje razmer na Bližnjem vzhodu, pregled izvajanja celovitega pristopa k migracijam, konkurenčnost evropskega trga in specifična zunanjepolitična vprašanja.

Sorodno