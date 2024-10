Muftija na sprejemu pri nadškofu Zoretu in škofu Sajetu Družina

Ob četrtkovi 30-letnici mešihata Islamske skupnosti v Sloveniji sta ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore in predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK), novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje, v prostorih ljubljanske nadškofije sprejela velikega muftija BiH Huseina Kavazovića in muftija Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji mag. Nevzeta Porića.

