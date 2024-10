Škof Saje in nadškof Zore sprejela muftija Kavazovića ter Porića Radio Ognjišče Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, in ljubljanski nadškof Stanislav Zore sta se včeraj udeležila slovesnosti ob 30. obletnici Mešihata v Republiki Sloveniji. Pred tem sta v prostorih ljubljanske nadškofije sprejela velikega muftija Bosne in Hercegovine, Huseina Kavazovića, in muftija Islamske skupnosti v Sloveniji Nevzeta Porića.



Sorodno