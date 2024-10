Kralji hitro pozabili na slab večer v Torontu RTV Slovenija Manj kot 24 ur po visokem porazu v Torontu (2:6) so se hokejisti Los Angelesa odkupili z zmago v Montrealu. Po zaostanku so slavili s 4:1, Anže Kopitar pa je na peti tekmi sezone prišel do svoje sedme točke.

