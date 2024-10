Carolina 'osvojila' Pittsburgh, osem golov še neporaženega Winnipega 24ur.com V severnoameriški hokejski ligi NHL so odigrali tri tekme. Najbolj učinkoviti so bili v ekipi Winnipeg Jets, San Jose so premagali z 8:3 in ostajajo neporaženi v novi sezoni. Carolina je ugnala Pittsburgh s 4:1, Colorado pa Anaheim s 4:3 po podaljšku.

