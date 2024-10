Izboljšujemo dostopnost do plačilnih računov Vlada RS Z zakonodajno spremembo zakona o plačilnih storitvah omogočamo potrošnikom in podjetjem boljši dostop do plačilnih računov pri bankah in bolj transparentno poslovanje bank v primeru zavrnitve odprtja ali zaprtja plačilnega računa. Spremembe bodo pripomogle tudi k boljši informiranosti potrošnikov o pravici do osnovnega plačilnega računa in večji dostopnosti teh računov.

