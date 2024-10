Predlog druge spremembe Načrta za okrevanje in odpornost posredovan v Bruselj Vlada RS Potem ko je vlada včeraj potrdila predlog druge spremembe Načrta za okrevanje in odpornost, smo na Uradu Republike Slovenije za okrevanje in odpornost danes predlog spremembe skupaj z vso podporno dokumentacijo posredovali v Bruselj.

