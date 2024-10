Mariborski policisti ustavili tovorno vozilo, to so ugotovili … Lokalec.si Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Maribor so včeraj v jutranjih urah na strateški mejni točki Gruškovje kontrolirali tovorno vozilo reg. označb Bosne in Hercegovine. Pri kontroli je bilo ugotovljeno, da je 33-letni državljan Bosne in Hercegovine v priklopnem vozilu prevažal 2 državljana Iraka in 3 državljane Irana, ki so na ta način iz Republike Hrvaške želeli nezakonito vstopiti ...

