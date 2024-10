Piše: Moja Dolenjska Policisti novomeške policijske uprave so včeraj oz. v 24 urah skupno obravnavali 100 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Prijeli so še dva tihotapca. V Preloki in Učakovcih (občina Črnomelj) so obravnavali 21 tujcev. Na območju Brežic pa 72 tujcev, še 7 so jih prijeli pri tihotapljenju. Na območju Preloke in v Učakovcih so prijeli 7 državljanov Sierra Leone, 5 dr ...