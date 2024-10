Po obsodbi je 49-letnica še kar preprodajala prepovedane droge Primorske novice Čeprav so 49-letno žensko letos na novogoriškem okrožnem sodišču že obsodili zaradi preprodaje prepovedanih drog, je to ni odvrnilo od tega, da bi denar služila s tem nezakonitim poslom. Policisti so ugotovili, da je drogo preprodala Italijanki, pri hišni preiskavi pa so ji zasegli heroin in metamfetamin.

