Policisti pri osebni in hišni preiskavi našli heroin in metamfetamin (FOTO) Slovenske novice Navedena droga povzroča hudo odvisnost in pušča hude posledice na zdravju uživalcev, značilno pa je tudi, da uporaba povzroča nespečnost ter nepredvidljivo in tudi agresivno obnašanje ali reakcije.

Sorodno











Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Tadej Pogačar

Drago Jančar