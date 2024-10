V križišču Ljubljanske ulice in Goriške ulice prišlo do nesreče, ste jo videli? Lokalec.si Mariborski policisti iščejo očividce nesreče, ki se je zgodila v križišču Ljubljanske ulice in Goriške ulice v Mariboru. Dne 17. 10. 2024 okoli 7.30 ure, se je v križišču Ljubljanske ulica in Goriške ulice v Mariboru, zgodila prometna nesreča II. kategorije v kateri je bila udeležena kolesarka s kolesom znamke SCOTT, rdeče barve in voznik osebnega avtomobila znamke Nissan, tipa Note, črne barve, s ...

