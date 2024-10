Občanka v Luciji slišala pok in opazila dim, v garaži je zagorel avto Primorske novice Policisti so v nedeljo malo po 22. uri prejeli obvestilo, da v Luciji na Garibaldijevi ulici gori avtomobil v garaži, zagorela je tudi živa meja. Na kraju je občan povedal, da gori tudi smetnjak v bližini. Lastnica, ki je iz hiše slišala pok in opazila dim, je pohitela odmakniti vozilo iz garaže. Na vozilu je po prvih ocenah za 5000 evrov škode. Pri sosednji hiši je zagorela tudi lesena klop z blazino. Kriminalisti so opravili ogled kraja in zbirajo obvestila v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

