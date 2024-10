Po včerajšnji Tarči RTV obiskali kriminalisti Primorske novice Po tem, ko so v četrtkovi Tarči na TV Slovenija razkrili "skrivne tonske posnetke" dogovarjanja politikov o hkratnem sprejetju resolucije o jedrski energiji in referendumu o JEK 2. Izvedba posvetovalnega referenduma o vsebini, ki je že sprejeta v resoluciji, pa bi lahko bila protizakonita, so opozorili v televizijski oddaji.

Sorodno