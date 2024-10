Objavljen posnetek neformalnega sestanka vznemiril poslance, RTV obiskala policija SiOL.net Potem ko so v oddaji Tarča na TV Slovenija predvajali zvočni posnetek neformalnega sestanka predstavnikov poslanskih skupin o projektu JEK2, se je na nacionalki oglasili kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Na policiji so za portal N1 potrdili, da NPU v zvezi z nedavnimi medijskimi objavami že izvaja aktivnosti in preverja, ali so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo...

