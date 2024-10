Tudi otroci in mladostniki so žrtve prostitucije in trgovine z ljudmi, ob evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi opozarjajo v Društvu Ključ. Na današnjem posvetu so med drugim predstavili tudi izsledke nove raziskave, po kateri se s tovrstnimi zlorabami pri nas srečujejo tudi otroci, mlajši od 15 let. Posebno pozornost bo treba v prihodnosti nameniti nevarnostim spleta, izpostavljajo skupaj ...