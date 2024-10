Ministrica Andreja Katič na posvetu o zlorabi otrok za prostitucijo v Sloveniji Lokalec.si Ministrica Andreja Katič se je ob evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi na povabilo društva Ključ, Center boja proti trgovanju z ljudmi, udeležila posveta o zlorabi otrok za prostitucijo v Sloveniji, kjer so bili predstavljeni rezultati Analize raziskave, opravljene leta 2023 med mladostniki in mladostnicami v Sloveniji. Na posvetu so bili predstavljeni zelo zaskrbljujoči rezultati raziskav...

