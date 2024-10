Calgary doživel prvi poraz, a šele v podaljšku RTV Slovenija Calgary je uvodno presenečenje nove sezone v Ligi NHL. Ognjeni zublji so po uvodnih štirih zaporednih zmagah sicer doživeli prvi poraz, a so pri Seattlu klonili šele v podaljšku. Sobotni hokejski večer so zaznamovali štirje podaljški in ena loterija.

