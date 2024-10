Anka Pogačnik so naslova svetovne vojaške prvakinje v judu Sportal Z ekipno tekmo se danes v Taškentu v Uzbekistanu zaključuje 42. CISM svetovno vojaško prvenstvo v judu. Na judo prizorišču v Aziji, sicer znanem po organizaciji tekmovanja v Grand slamu, so uspešno nastopili tudi trije pripadniki Športne enote Slovenske vojske. Anka Pogačnik je v kategoriji do 70 kg osvojila srebrno medaljo in naslov svetovne vojake podprvakinje v judu, olimpijska prvakinja Andrej...

