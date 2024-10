Včeraj ob 18.04 sta v naselju Ravne pri Zdolah v občini Krško trčili osebni vozili, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, pomagali reševalcem pri iznosu poškodovane osebe iz vozila, odklopili akumulatorja na vozilih in nudili razsvetljavo. Reševalci NMP Krško so dve poškodovani osebi oskrbeli na kraju in ju prepeljali v UC Brežice. preberite več » ...