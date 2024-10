Ob 13.14 so na štajerski avtocesti med izvozoma Domžale in Šentjakob trčila štiri osebna vozila. Gasilci CZR Domžale in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, nevtralizirali razlite motorne tekočine, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Reševalci NMP so oskrbeli eno poškodovano osebo. Na kraju so bili tudi policisti in delavci DARS-a.