Prvak Nove Slovenije Matej Tonin je na volilnem kongresu v nagovoru članom stranke poudaril, da je NSi trenutno tretja najmočnejša politična sila in da so že navajeni na udarce tako z leve kot desne strani političnega pola. "Krščanski demokrati nismo naprodaj," je dejal Tonin in pozdravil napovedi ustanavljanja strank na desni sredini slovenskega političnega prostora. Ob tem je Tonin danes tudi i ...