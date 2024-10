Tonin po nov mandat na čelu NSi. A zakaj na kongres ne bo Peterleta in Klobase? N1 Matej Tonin se na današnji volilni kongres Nove Slovenije še četrtič zapored podaja kot edini kandidat za predsednika stranke. Ker tudi tokrat ne bo imel nobenega tekmeca, večjih pretresov ne gre pričakovati. A na kongres ne bo nekdanjega predsednika stranke Lojzeta Peterleta in župana Svete Trojice Davida Klobase, ki se tudi ne bo več potegoval za mesto v izvršilnem odboru NSi. Zakaj ne in ali b ...

