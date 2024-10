Odpornost gradbenih objektov v luči okoljskih sprememb Radio Ognjišče Pri načrtovanju gradbene infrastrukture bo nujno treba upoštevati tudi podnebne spremembe, je bil eden od poudarkov dogodka, ki ga je ob 75-letnici delovanja pripravil Zavod za gradbeništvo. Strokovnjaki so predstavili tudi inovacije in prakse na področju gradbenih materialov in konstrukcij, ki se prilagajajo izzivom podnebnih sprememb.



