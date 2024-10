Interventni zakon o TEŠ objavljen: kaj predvideva? Finance Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) je danes poslalo predlog Zakona o interventnih ukrepih za zagotavljanje toplote za prebivalstvo v Šaleški dolini v javno obravnavo in v medresorsko usklajevanje, so sporočili

Sorodno





























































Omenjeni Termoelektrarna Šoštanj Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Drago Jančar

Rudolf Maister