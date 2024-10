Tri bombe so štrlele iz zemlje, zatem so izkopali še skoraj 300 kosov Delo Domačini so verjetno čistili polja in vsa odkrita neeksplodirana ubojna sredstva prinesli skupaj ter jih zakopali. Zaradi erozije jih je nekaj prišlo na plan.

Sorodno











Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Anže Logar

Matej Tonin

Darko Jorgić