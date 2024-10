V Novi Gorici so dopoldne uspešno onesposobili 104 kilograme težko neeksplodirano angleško letalsko bombo iz 2. svetovne vojne, ki so jo 23. septembra delavci našli na gradbišču novogoriške železniške postaje. Akcija je sicer zaradi težav pri izvleku vžigalnika trajala nekoliko dlje, a se je dobro iztekla, so po zaključku povedali vključeni.



