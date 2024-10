Reli Soška dolina: izključitev prvaka Turka, velik aplavz za atraktivno potezo #video SiOL.net Na reliju Soča Valley po diskvalifikaciji vodilne posadke Turk-Kacin zmaga za Marka Grossija in Taro Berlot (hyundai i20 R5). Druga Mitja Klemenčič in Vili Ošlaj (škoda fabia R5) in tretja Aleš Zrinski in Rok Vidmar (škoda fabia rally2).

