Marko Grossi in Tara Berlot izkoristila darilo prvakov (FOTO) Primorske novice Reli Soča se je v Kobaridu presenetljivo končal z zmago lanskih državnih prvakov, posadke AK Ajdovščina motorsport Marko Grossi - Tara Berlot. Že okronana lanska prvaka, Rok Turk in Blanka Kacin (AMD Gorica), sta bila sicer najhitrejša, a le do diskvalifikacije.

