“NSi ima vizijo”-Toninovi menijo , da “zmorejo in znajo bolje” topnews.si Tonin se je v nagovoru po razglasitvi rezultatov zbranim na kongresu zahvalil za izkazano zaupanje, družini pa za podporo na njegovi politični poti. 85-odstotna podpora med članstvom po šestih letih na čelu stranke po njegovih besedah kaže, da so se v tem času s skupnimi močmi podajali v pravo smer in na prave poti. Naša […]...

Sorodno





















Omenjeni Nova Slovenija - NSi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matej Tonin

Janez Janša

Darko Jorgić

Lojze Peterle