Javna agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris) in Javna agencija Spirit Slovenija sta oktobra v High Tech Campus Villach v Beljaku in okoliških podjetjih izvedli skupno usposabljanje. Dogodek je bil namenjen spoznavanju sodelovanja med znanstvenoraziskovalno dejavnostjo in gospodarstvom na avstrijskem Koroškem ter spoznavanju podpornega okolja za sofinanciranje teh dejavnosti.