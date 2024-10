Ustavili voznika avtomobila, v vozilu je prevažal … Lokalec.si Včeraj so policisti Policijske postaje Ptuj malo pred 13. uro v Kidričevem ustavili voznika osebnega avtomobila, državljana Poljske. Med preverjanjem so ugotovili, da je v vozilu prevažal štiri državljane Turčije, ki so nezakonito vstopili v Republiko Slovenijo. Državljana Poljske bodo policisti privedli pred preiskovalnega sodnika, medtem ko so državljani Turčije zaprosili za mednarodno zaščito in bili odpeljani v azilni dom, poroča PU Maribor.

