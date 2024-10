Nesreča na dolenjski avtocesti, več poškodovanih SiOL.net V petek, nekaj pred polnočjo, se je na dolenjski avtoesti, med obema predoroma v smeri Grosuplja, zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih več vozil. Dve potnici in dve voznici so v nesreči utrpele lažje poškodbe, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

