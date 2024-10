Voznik trčil v kolesarko in odpeljal: policija išče očividce nesreče N1 Ljubljanski policisti iščejo očividce prometne nesreče, ki se je v petek okoli 17.50 zgodila v Ljubljani v neposredni bližini avtobusnega postajališča Tržnica Moste in v kateri je bila udeležena kolesarka. Prav tako iščejo neznanega voznika, ki naj bi trčil v kolesarko in brez ustavljanja odpeljal naprej. Kolesarka se je huje poškodovala.

Sorodno











Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Feri Lainšček

Janez Janša

Matej Mohorič

Robert Golob

Boštjan Cesar