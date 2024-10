Piše: C. R. Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 22. oktobra 2024, do vključno ponedeljka, 4. novembra 2024, znašale 1,510 evra za liter bencina, 1,528 evra za liter dizelskega goriva in 1,127 evra za liter kurilnega olja. Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena ...