Poslansko skupino SDS-a pričakovano zapustila tudi Eva Irgl in Dejan Kaloh RTV Slovenija Poslanca Eva Irgl in Dejan Kaloh sta sledila Anžetu Logarju in v DZ posredovala obvestilo o izstopu iz poslanske skupine SDS. Logar je iz poslanske skupine izstopil v petek, vsi trije pa so prejšnji teden izstopili iz stranke.

Sorodno