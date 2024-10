V Istri nocoj začetek 27. festivala slovenskega filma Primorske novice V Portorožu se bo z večerno podelitvijo nagrade Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo kostumografinji Zvonki Makuc in tekmovalnim filmom, dokumentarcem Cent'anni Maje Doroteje Prelog začel 27. festival slovenskega filma. Vse do nedelje, ko bodo podelili nagrade vesna, bo na ogled aktualna produkcija slovenske filmske ustvarjalnosti.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Ana Roš

Miran Rudan

Jasna Kuljaj