Maja Doroteja Prelog: "Čutila sem, da mi bo film pomagal, ne glede na to, kako sem trpela" RTV Slovenija V resnici najbrž nikogar ne bi presenetila vest, da je Festival slovenskega filma odprl dokumentarec o kolesarstvu. No, Cent'anni ni zgodba o podvigih Rogliča in Pogačarja, pač pa eden najbolj unikatnih dokumentarcev v zgodovini samostojne države.

