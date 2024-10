Odločitve vlade s sej vladnih odborov Vlada RS Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela sklep o povečanju namenskega premoženja in kapitala Eko sklada v veljavni Načrt razvojnih programov 2024-2027 je uvrstila nov projekt nakupa prostorov za potrebe Kmetijskega inštituta ter sprejela stališče do mnenja Državnega sveta k dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih.

